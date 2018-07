Após nova derrota, Espanyol demite técnico Sergio González

González não resistiu ao revés diante do Celta de Vigo, por 1 a 0, no sábado, fora de casa. Foi a oitava derrota do Espanyol na competição, após 15 rodadas disputadas. É um dos times que mais perderam até agora. Só não supera as nove derrotas do Rayo Vallecano, que está na zona de rebaixamento.

Ex-jogador do próprio Espanyol e do La Coruña, o treinador fazia sua segunda temporada à frente do time principal. No ano passado, levou a equipe ao 10º lugar. No momento, o Espanyol ocupa o 12º lugar, com 17 pontos, apenas três acima da zona da degola.

O clube ainda não divulgou o nome do seu novo treinador, mas a imprensa local aponta o romeno Constantin Galca como futuro substituto de González. Neste ano, Galca levou o Steaua Bucharest a três títulos nacionais.