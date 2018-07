Após nova derrota, Fulham demite técnico Martin Jol

SÃO PAULO - Um dia depois de mais uma derrota no Campeonato Inglês, o Fulham anunciou neste domingo a demissão do técnico Martin Jol. O treinador não resistiu ao péssimo início da equipe londrina na competição, com apenas dez pontos somados em 13 rodadas, e acabou dispensado. A diretoria ainda não anunciou seu substituto.

O Fulham é apenas o 18.º colocado na tabela, dentro da zona de rebaixamento, e perdeu nove das 13 partidas que disputou. No último sábado, foi o West Ham que não teve trabalho para vencer o time londrino, por 3 a 0. De acordo com o comunicado divulgado pelo Fulham, o assistente Rene Meulensteen assumirá o comando da equipe interinamente. Ele fará sua estreia no cargo no confronto diante do Tottenham, nesta quarta-feira, em casa.