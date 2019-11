Após nova derrota, Guilherme Parede pede mais 'vergonha na cara' ao Inter

A derrota para o Ceará, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, na Arena Castelão, deixou os jogadores do Internacional bastante irritados. Não é a toa que quase ninguém parou para falar com a imprensa na saída do gramado.

Um dos poucos que se pronunciou foi o atacante Guilherme Parede. O jogador que entrou no lugar de Bruno Silva durante o segundo tempo reconheceu que o Internacional não foi bem e cobrou vergonha na cara dos companheiros.

"Temos que reconhecer: fizemos um mal jogo. Temos que ter um pouco mais de vergonha na cara. Não podemos perder do jeito que perdemos aqui", disparou o atacante.

Sem vencer há três jogos, sendo duas derrotas seguidas, o Internacional perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores, estacionando nos 46 pontos.

No próximo domingo, pela 32ª rodada, o time comandado por Zé Ricardo busca a recuperação diante do Fluminense, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.