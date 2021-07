Após nova derrota na série B, Botafogo confirma o técnico Enderson Moreira

Joel Santana até se colocou à disposição, mas Enderson Moreira foi o escolhido pelo Botafogo para dirigir o time na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O novo treinador foi anunciado pelo time carioca logo após a derrota para o Goiás, por 2 a 0, no Engenhão, nesta terça-feira à noite. A derrota deve ter mudado os planos da diretoria, que prometia fazer na quarta-feira o anúncio oficial.

O novo técnico é aguardado no Rio nesta quarta-feira e inclusive já comandará o treino de reapresentação do elenco, agendado para 15 horas. Além dele, também chegam ao Botafogo os auxiliares Luis Fernando Flores e Aílton Serafim, além do preparador físico Edy Carlos Soares.

O novo comandante botafoguense tem 49 anos e teve como último clube o Fortaleza, no qual também substituiu Marcelo Chamusca e onde acabou sendo demitido no início do ano. Antes, naufragou no comando de Goiás, Cruzeiro, Ceará e Bahia. Ele ainda dirigiu na carreira América-MG, Fluminense, Athletico-PR, Santos, Grêmio e Goiás.

A missão de Enderson será tirar o Botafogo das últimas posições da Série B, na qual o time é apenas o 14.º colocado, com 13 pontos. São cinco jogos sem vitória, numa sequência de três derrotas e dois empates. A estreia deve acontecer no próximo sábado, diante do Confiança, às 16h30, no Batistão, em Aracaju (SE).

Após demitir Marcelo Chamusca, o Botafogo foi dirigido interinamente pelo técnico do sub-20, Ricardo Resende, que nada pôde fazer nas derrotas para Brusque, por 2 a 1, e agora diante dos goianos, por 2 a 0, ambas na Série B.