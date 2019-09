Após nova derrota no Brasileirão, Victor Ferraz pede mudança de postura do Santos

O Santos conheceu neste sábado a sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro ao perder para o Grêmio por 3 a 0, em pleno estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 20.ª rodada. Logo na abertura do returno, o time já vê o líder Flamengo distante - são oito pontos a menos - e alguns rivais como Corinthians e São Paulo encostarem na tabela de classificação.

O lateral-direito e capitão Victor Ferraz pediu uma mudança de postura no Santos após a derrota para o Grêmio. Nos últimos sete jogos, o time venceu apenas uma vez (contra a Chapecoense), empatou duas e perdeu em quatro oportunidades.

"A gente precisa melhorar muito, precisa voltar a ser o time que um dia já foi nesse campeonato. Da forma que está não dá. A gente precisa de mudança, principalmente na postura", afirmou Victor Ferraz, em entrevista ao canal Première, ainda no gramado da Vila Belmiro.

"A gente fez um primeiro tempo bom, jogando de igual para igual, podendo abrir o placar. No segundo tempo fomos ansiosos, querendo fazer o gol de qualquer maneira. A maioria dos gols deles foi de contra-ataque. Temos de jogar bem o tempo inteiro para voltar a pontuar e tentar encostar nos líderes de novo", completou o lateral-direito.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Fluminense, nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21.ª rodada do Brasileirão. A derrota para o Grêmio foi a primeira do time na Vila Belmiro em 2019.