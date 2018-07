Após nova derrota, Roth diz que situação 'não cabe para a grandeza do Vasco' A nova derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Grêmio, por 2 a 0, no último sábado, levou o técnico Celso Roth a desabafar. Com o time sob risco de terminar a 13ª rodada na lanterna, ele lamentou, disse que a situação não condiz com a história do clube e destacou a necessidade do time reagir imediatamente.