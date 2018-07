Após nova derrota, torcedores apedrejam carro de presidente da Portuguesa

O calvário da Portuguesa parece mesmo não ter fim. Após uma boa arrancada no Campeonato Paulista da Série A2, quando chegou a ter esperanças de classificação, o time voltou a cair de produção e, depois da derrota por 3 a 2 para o Oeste, na última segunda-feira, chega à rodada final precisando vencer para não cair sem depender de outros resultados.

Insatisfeitos com a situação, torcedores foram além das criticas nas arquibancadas do Canindé e, após a partida, apedrejaram o carro do presidente Alexandre Barros. Um dia depois, ele relatava os prejuízos. O veículo estava estacionado em local destinado para sócios e conselheiros do clube e teve os vidros quebrados e a lataria riscada e amassada.

"Infelizmente, este tipo de coisa não agrega nada ao futebol. Estamos trabalhando sério a favor do clube e os resultados ficam à parte da diretoria. São coisas do futebol", disse o dirigente.

A Portuguesa chega à última rodada da Série A2 com 23 pontos, ocupando a 12.ª colocação. A equipe fecha sua participação na competição no próximo domingo, justamente contra o XV de Novembro, em Piracicaba, time que abre a zona do rebaixamento e tem apenas um ponto a menos. A partida será disputada no Barão de Serra Negra, às 16 horas.