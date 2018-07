Após nova derrota, Valencia demite treinador

VALÊNCIA - A diretoria do Valencia se cansou da campanha irregular da equipe no Campeonato Espanhol e decidiu tomar uma atitude nesta segunda-feira. Um dia depois da derrota por 3 a 0 para o Atlético de Madrid, fora de casa, o clube anunciou a demissão do técnico Miroslav Djukic. "Não compartilho da decisão, mas respeito", comentou o treinador. Ele chegou ao Valencia, clube que defendeu como jogador por seis anos, na pré-temporada e comandou o time nas 16 rodadas já disputadas do Campeonato Espanhol, com 20 pontos - seis vitórias, dois empates e oito derrotas -, na nona posição.

Na Liga Europa, conseguiu a classificação para a segunda fase. Com dificuldades para acertar a equipe, Djukic conseguiu apenas duas derrotas nas últimas nove partidas, o que fez a diretoria optar pela mudança. Ele se tornou o terceiro técnico demitido no Campeonato Espanhol nesta temporada, depois de José Mendilibar, no Osasuna, e Pepe Mel, no Betis. Nico Estevez, treinador das categorias de base, assumirá o comando do Valência interinamente.