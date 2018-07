Após nova polêmica, Kléber é defendido por Felipão

"O fair-play tinha que ser de parte do Renato, do Flamengo, porque a bola estava com o Tinga (quando o jogo foi paralisado). Quem tinha que parar e jogar a bola para fora era o Renato. Só que ele, espertamente, ficou parado e não jogou a bola para fora, aí o Kléber pegou e foi embora", afirmou o treinador. "Tem que olhar o lance para que a reclamação do Flamengo seja bem analisada", completou.

As atenções da partida já estavam voltadas para Kléber antes mesmo do apito inicial. O jogador, que voltou à equipe após se recuperar de lesão e ter deixado de atuar no último clássico com o Santos mesmo após ser liberado pelo departamento médico, se desentendeu nas últimas semanas com a diretoria do Palmeiras por conta de um pedido de aumento salarial, depois que o Flamengo fez uma proposta por ele. Como entrou em campo na última quarta, completou o seu sétimo jogo pelo clube paulista no Campeonato Brasileiro e não poderá mais defender outro time que dispute a competição, fato que inviabiliza a sua saída para outra equipe do País neste momento.

Depois do entrevero com a diretoria, na última semana, o jogador voltou a treinar na segunda-feira, mas na quarta, pouco antes da partida com o Flamengo, o clube carioca teria feito uma nova proposta por ele. Cogitou-se que Kléber pediu para não enfrentar o clube carioca, mas a informação negada pelo jogador e por Felipão.

Sobre o confronto, o treinador deu mostras de ter saído satisfeito com o desempenho palmeirense diante do Flamengo, apesar do empate por 0 a 0. "O jogo foi bom, difícil. Para quem viu, foi um jogo às vezes feio. Teve muito marcação, foi bem fechado no meio, com poucas oportunidades. Foi muito difícil, bem fechado mesmo", analisou.