Após nova procura do Flamengo, Dedé garante 'foco total' no Cruzeiro

Após nova procura do Flamengo pelo zagueiro Dedé, o Cruzeiro divulou um vídeo em suas redes sociais com um recado do jogador à torcida, projetando a temporada que está prestes a começar e dando a entender de que tem o desejo em permanecer no clube mineiro.

"Fala, nação! Passando para agradecer às inúmeras mensagens que vocês me mandaram. Isso é muito importante para mim. Meu foco está total aqui no Cruzeiro. Se Deus quiser, vai ser mais um ano maravilhoso e vitorioso para gente", disse Dedé no vídeo publicado nas redes sociais do Cruzeiro.

Pedido do técnico Abel Braga, Dedé foi procurado pelo Flamengo, que recuou, mas, nos últimos dias, voltou à carga para contratar o zagueiro bicampeão da Copa do Brasil.

Com contrato até 2021, Dedé tem multa rescisória de R$ 330 milhões e a diretoria cruzeirense garante que, ao contrário do uruguaio Arrascaeta, que se transferiu para o clube em uma negociação milionária, o defensor é inegociável.

Uma publicação compartilhada por Cruzeiro Esporte Clube (@cruzeiro) em 12 de Jan, 2019 às 9:55 PST

O vice de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, acredita que Dedé não tomaria o caminho de Arrascaeta pois o zagueiro é grato à confiança que a diretoria depositou nele. Quando estava machucado, o Cruzeiro renovou o contrato de Dedé e apostou, com sucesso, em sua recuperação.