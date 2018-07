Após nova reunião, CBF deve anunciar Tite nesta sexta-feira

Já acertado com a cúpula da CBF, Tite deve ser anunciado oficialmente nesta sextae como novo técnico da seleção. O que impede a confirmação é apenas a formalização do contrato, cujos detalhes estão sendo tratados por Gilmar Veloz, empresário do treinador, e Rogério Caboclo, diretor executivo de Gestão da CBF.

Veloz estava nos Estados Unidos e chegou quinta a São Paulo. Tite aceitou a seleção antes mesmo de saber quanto iria receber de salário. O assunto não foi tratado na reunião com o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, na terça-feira à noite.

Não haverá tempo de contrato estabelecido, já que a CBF contrata seus técnicos de acordo com as normas da CLT, o que inclui pagamento de férias e 13º salário. Historicamente, o trabalho do treinador da seleção é programado dentro do ciclo de uma Copa.

Ontem, a CBF se negou a informar até mesmo onde Veloz e Caboclo se reuniram. O empresário esteve incomunicável. O dirigente afirmou que não daria informações. Ele esteve na sede da CBF, pela manhã. Depois, não foi mais visto.