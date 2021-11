Após nova vitória do Atlético-MG, Hulk avisa: 'Vai ser o título mais importante'

A torcida do Atlético-MG não vê a hora de soltar o grito de 'é campeão'. Cautelosos, os torcedores continuam com os pés no chão e evitam comemorar antes da hora. Essa filosofia está evidente também entre os jogadores do atual líder do Campeonato Brasileiro. Destaque da temporada, o atacante Hulk, autor de um dos três gols na vitória por 3 a 0 diante do Corinthians, destacou a humildade no elenco apesar do novo triunfo na competição.

"Eu acho que é o grito certo. Vamos ser. Quer dizer que ainda não conquistou. Foi a humildade que nos fez chegar até aqui hoje. Vai ser assim até o final. Vamos manter o foco e ver isso até o final", disse Hulk.

Com títulos importantes do futebol chinês, russo, português, uma Liga Europa e uma medalha de prata com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, Hulk enfatizou que a possível conquista nacional, com o Atlético Mineiro, pode vir a ser a mais importante do seu vasto currículo.

"Sempre falo. Venho sonhando demais. São quase 17 anos de profissional. Quase 20 títulos. Mas ganhar o Brasileiro vai ser o mais especial para mim e para o clube. São cinco décadas sem ganhar", disse.

O atacante não deixou de comentar a importância da torcida, que vem lotando o estádio do Mineirão. Na noite desta quarta-feira, mais de 54 mil torcedores estiveram presentes no triunfo por 3 a 0, o 13º seguido dentro de casa.

"Essa torcida merece demais. É gratificante receber esse calor. Chega a arrepiar. Precisamos aproveitar esse momento", concluiu.

Com o resultado, o Atlético alcançou os 68 pontos, na liderança disparada do Campeonato Brasileiro.