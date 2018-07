Após nova vitória, palmeirenses rechaçam 'relaxamento' Já são dez rodadas consecutivas sem derrota, sendo nove vitórias e um empate, e o acesso à elite do Campeonato Brasileiro de 2014 parece cada vez mais próximo. O bom momento do Palmeiras, líder da Série B com 37 pontos, no entanto, não ilude os jogadores, que pediram a continuidade do bom futebol demonstrado nas últimas rodadas para que a equipe não relaxe.