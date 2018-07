Após nova vitória, Pekerman espera evolução colombiana

O técnico José Pekerman comemorou o segundo triunfo da Colômbia na Copa do Mundo, desta vez diante da Costa do Marfim, contra quem fez 2 a 1, nesta quinta-feira, em Brasília - antes, tinha batido a Grécia. Ele elogiou sua equipe, mas também disse que espera evolução na sequência da competição.

"A Colômbia tem boas condições e esperamos crescer. Assim é o Mundial, temos de nos acostumar. Temos muitos jogadores novos que vão evoluindo e esse resultado vai lhes ajudar muito", disse Pekerman, após o jogo em Brasília, quando também elogiou ao espírito de luta dos atletas.

"Estamos aprendendo a jogar a Copa em algumas situações. É um grupo muito unido que está fazendo o que prometia. Nunca vai nos faltar coragem e valentia. Hoje enfrentamos um rival muito difícil e vencemos", celebrou o técnico argentino da seleção colombiana.

JAMES RODRíGUES COMEMORA GOL CONTRA COSRTA DO MARFIM, NESTA QUINTA-FEIRA

Destaque da campanha colombiana até aqui, James Rodríguez se mostrou feliz por marcar pela segunda vez no torneio, mas coloca o objetivo coletivo acima de tudo. "Estou muito feliz porque ganhamos de um adversário duro, com grandes jogadores. A única coisa que quero é que a equipe ganhe. Se for marcando gols, melhor para mim", afirmou o meia.