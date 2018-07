Após vitória sobre o Santa Cruz, santistas exaltam força do elenco

Felizes e sonhando alto. Assim os jogadores santistas deixaram o gramado do Arruda após a primeira vitória fora de casa nesta edição do Brasileirão. Com os 2 a 0 sobre o Santa Cruz, neste domingo à noite, o discurso é otimista e visando bons frutos lá na frente. "O time está se encaixando novamente. Depois do Paulistão (foi campeão) deixamos muito a desejar", reconheceu o lateral-direito Victor Ferraz. "Agora estamos provando que temos um elenco forte", endossou.

O jogador, uma espécie de porta-voz do grupo, reconheceu que lamentar as ausências por desfalque não tinha mais sentido após os tropeços e mudou o tom para elogiar quem ficou. Pela primeira vez, são duas vitórias seguidas na competição - na rodada passada, a equipe derrotou o Botafogo por 3 a 0, em São Paulo.

"Não colava mais falar dos desfalques", admitiu, festejando a liberdade que Dorival Junior dá tanto para ele quanto para Zeca. "Temos realmente muita liberdade para jogar pelo lado, fazermos ultrapassagens e deu certo hoje com o Zequinha e espero que continue dando certo."

Autor de um gol e dono do passe para o golaço de Zeca, Joel também estava extremamente feliz. Ele sabia que precisava de uma apresentação convincente para evitar a fúria da torcida. Nada, porém, de desprezar Ricardo Oliveira.

"Não existe isso de que a torcida não vai sentir falta dele. O Ricardo Oliveira é nosso capitão, tem enorme importância aqui. Claro, estou feliz por essa vitória fora de casa, que não vinha há muito tempo, e é muito importante", ressaltou.

E, como Victor Ferraz, também vislumbra dias melhores. "A vitória dará um ânimo maior para a sequência do campeonato", apostou.

O próximo jogo do Santos será diante do Sport, quarta-feira, na Vila Belmiro. Autor de um golaço, Zeca será desfalque. Levou o terceiro cartão amarelo.