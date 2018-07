Após nova vitória, técnico do Botafogo ainda descarta pensar em G4

O Botafogo manteve a ótima fase no Campeonato Brasileiro e voltou a vencer no último domingo, ao fazer 1 a 0 sobre o Vitória mesmo atuando em Salvador. Já são seis triunfos nos últimos oito jogos da competição, e de candidato ao rebaixamento o time carioca já figura na parte de cima da tabela. O bom momento, no entanto, ainda não convenceu o técnico Jair Ventura a sonhar com objetivos maiores, como o G4.

"O Botafogo pode falar em G4 depois que conseguir 45 ou 46 pontos. Mas por enquanto, estamos proibidos de falar. Passamos o primeiro turno inteiro em uma situação de zona de rebaixamento. Por que agora que temos uma sequência boa pensaremos que está tudo uma maravilha? No futebol as coisas mudam muito rapidamente. Eu não me iludo.

No domingo, a grande atuação de Sidão e o belo gol marcado por Rodrigo Pimpão levaram o Botafogo a 38 pontos, na nona colocação, sete atrás do Santos, hoje o quarto colocado. Jair, no entanto, acredita que a grande fase pode mudar e, por isso, mantém o objetivo inicial de apenas evitar o rebaixamento.

"Já estou há bastante tempo no futebol. Quando a bola não entra, as pessoas já começam a questionar o trabalho. Então, o Botafogo não pensa agora em G4. Depois que conseguirmos 46 pontos, a gente pensa em algo maior. Mas até lá estamos proibidos de falar em G4", afirmou.