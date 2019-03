Após nove anos em Portugal, Ederson diz jogar 'em casa' pela seleção em Porto

Mais uma vez, a seleção brasileira jogará longe de sua torcida em seus dois próximos amistosos. Mas, para o goleiro Ederson, a partida contra o Panamá, neste sábado, será "em casa". No duelo marcado para o estádio do Dragão, na cidade portuguesa de Porto, o jogador voltará a jogar no país onde atuou por nove anos, entre passagens pelo Rio Ave e também pelo Benfica.

"Posso dizer que é a minha segunda casa, porque eu cheguei aqui muito cedo. Foi um país que me acolheu muito bem, tem uma cultura incrível, cidades maravilhosas. É como se eu estivesse jogando no Brasil com a seleção, mas em Portugal", diz Ederson, que chegou a Portugal com apenas 15 anos.

Em solo português, Ederson despontou para o futebol internacional com a camisa do Benfica. Foram quatro títulos de peso, incluindo dois troféus do Campeonato Português. As boas atuações chamaram a atenção do Manchester City, que o contratou em 2017 por um valor considerado dos mais altos do mundo na época.

"Tenho boas lembranças daqui, foram nove anos. Sou muito grato a Portugal por tudo o que me proporcionou. Sempre costumo passar uma parte das minhas férias aqui", afirma o goleiro titular do clube inglês.

Ao recordar este período importante de sua vida, o jogador elege o nascimento de sua filha como o mais marcante em solo português. "Tínhamos dois amistosos em Melbourne e no dia anterior fui para o hospital logo cedo, porque minha filha poderia nascer a qualquer hora. Ela nasceu por volta da meia noite, consegui ficar umas três ou quatro horas com ela, passei em casa para tomar banho e fui viajar", recorda.

O amistoso deste sábado, no estádio do Dragão, está marcado para as 14 horas (de Brasília). Logo após a partida, o Brasil segue para Praga, capital da República Checa. Na próxima terça-feira, a seleção enfrentará o time da casa, na Eden Arena, às 16h45.