Após nove jogos, Deyverson ganha folga e abre disputa no ataque do Palmeiras

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras deverá ter novidades para enfrentar o San Lorenzo, quarta-feira, no Allianz Parque. A principal delas será no ataque, onde Deyverson ganhará folga e fará com que Arthur e Borja disputem uma vaga no time titular.

Deyverson foi titular nos últimos nove jogos do Palmeiras e, embora tenha feito apenas dois gols, conta com a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari. Entretanto, o treinador está preocupado com a sequência de jogos e como o time já está classificado para a próxima fase da Libertadores, a ideia é aproveitar a partida em casa para dar um descanso ao seu centroavante e testar outras opções.

O substituto imediato seria Borja, mas o colombiano anda em baixa e precisa disputar posição com Arthur, que tem entrado bem nos últimos jogos. Contra o Inter, Borja foi quem ficou no banco, em um esquema de rodízio com o jovem atacante que chegou do Ceará.

Após a partida contra o Inter, quando Deyverson fez o gol da vitória, Felipão explicou que a escalação dos centroavantes varia de acordo com o adversário, mas não quis adiantar quem joga contra o San Lorenzo. Apenas garantiu que Deyverson ganhará folga.

Números de Deyverson, Borja e Arthur na temporada

Borja e Deyverson possuem números parecidos com a camisa do Palmeiras na temporada. Borja tem 12 jogos e três gols marcados, enquanto Deyverson fez 13 jogos e também balançou as redes três vezes. Já Arthur Cabral jogou apenas duas vezes e tem um gol.

O Palmeiras lidera o Grupo F com 12 pontos, dois a mais que o San Lorenzo. Um empate garante a liderança da equipe alviverde.