Ronaldinho Gaúcho confirma saída do Querétaro

Chegou ao fim a trajetória de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Querétaro. Nove meses após sua chegada ao clube mexicano, o próprio craque utilizou as redes sociais para anunciar que está o deixando, sem revelar qual será seu destino. No momento, a preocupação do jogador é "aproveitar as férias para descansar e pensar no futuro".

Ronaldinho confirmou que assinou sua rescisão contratual na noite de sexta-feira. Em sua página no Instagram, aproveitou para fazer agradecimentos e mostrou muito carinho pela torcida mexicana. "Muito obrigado a nação Gallos Blancos, que me incentivou, que me deu muito orgulho de vestir esta camisa e defender este clube... Gallos para sempre! Em julho estarei no México e prometo me despedir pessoalmente!", escreveu.

O Querétaro foi o sétimo clube da carreira de Ronaldinho, já em uma nova fase, sem o mesmo brilho e condição física que marcaram a trajetória de um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro. Mesmo assim, a passagem pelo clube mexicano parece ter mexido com o craque.

"Tenho recebido ao longo destas quase duas décadas de futebol demonstrações de carinho, de amor, respeito e acolhimento que cada uma delas em seu momento tomam proporções de grande importância, mas tenho que admitir que nunca recebi tratamento igual em cada cidade que viajei para jogar, em cada hotel e em cada voo, sem falar do episódio no estádio Azteca, um carinho tão grande de todo um país, de um povo que ama o Brasil e os brasileiros, que ama futebol e que me fez muito feliz!", relatou.

Em nove meses, Ronaldinho vestiu a camisa do Querétaro em 32 oportunidades, tendo anotado oito gols. Não conquistou nenhum título, mas passou perto com a campanha do vice na última edição do Campeonato Mexicano, ao cair para o Santos Laguna na decisão. Em meio a tantos agradecimentos, o jogador não se esqueceu dos companheiros de equipe.

"Quero agradecer de coração a toda nação mexicana por todos os dias que convivi com gente tão especial, vocês ficarão para sempre em meu coração! Aos meus colegas de equipe, sem distinção nenhuma, meu muito obrigado por cada dia de trabalho, cada momento, cada gargalhada, nossas conversas no hotel, aprendi muito nesta estada", disse.