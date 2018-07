Após novela, Cruzeiro apresenta Walter como reforço

"Temos que brigar para jogar, o treinador vai ver quem está melhor e ele vai escolher quem se destacar. São sete atacantes muito bons e quem ganha com isso é o torcedor do Cruzeiro e o clube, que formou uma grande equipe", comentou Walter.

Aos 22 anos, o jogador é desconhecido de grande parte da torcida celeste, uma vez que saiu cedo do Brasil, há dois anos, e pouco atuou pelo Porto. Por isso ele se apresenta: "Sou um jogador que gosta de proteger a bola, chutar de fora da área, porque graças a Deus chuto bem, e fazer os gols que a torcida quer. Com a ajuda dos meus companheiros, vamos fazer um bom ano", garantiu.

Walter tem 1,78m de altura e foi artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2009, quando marcou nove gols e ajudou o Brasil a chegar ao título. No Porto, porém, ele vinha jogando pouco. Só foi titular em três jogos do Campeonato Português na temporada passada e outros três nesta, marcando sete gols em um total de 19 partidas.

Apesar de Walter ser o oitavo jogador contratado pelo Cruzeiro para 2012, o jogador foi o primeiro reforço a ser anunciado para o ataque. Anteriormente, o clube mineiro oficializou as contratações dos zagueiros Thiago Carvalho e Mateus, do lateral-esquerdo Gilson e dos volantes Diego Arias, Rudnei e Amaral.