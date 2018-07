Após novela, Montoya é inscrito pelo Vasco na CBF

RIO - A novela envolvendo a contratação do meia Santiago Montoya pelo Vasco parece ter chegado finalmente ao seu fim nesta segunda-feira. Isso porque o nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), emitido diariamente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), concluindo o processo burocrático para a regularização do atleta no Brasil.

O passo decisivo para o fim da novela havia sido dado na sexta-feira, quando o departamento jurídico do clube revelou que recebera a autorização da Fifa para inscrever o colombiano, mesmo após o encerramento do prazo para clubes brasileiros contratarem jogadores que estavam no exterior.

Isso aconteceu após o Vasco comprovar que Montoya ainda não teve a sua transferência regularizada por um erro cometido pelo seu último clube, o All Boys, da Argentina. Assim, a Fifa abriu uma exceção e permitiu que o jogador fosse inscrito pelo time carioca mesmo após o encerramento da janela para clubes brasileiros contratarem atletas que atuam fora do País.

Depois da liberação, o Vasco correu para regularizar o contrato de Montoya, que chegou ao Rio em junho. Com Juninho e Pedro Ken suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o colombiano tem boas chances de ser titular contra o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.