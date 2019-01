Após novela para renovação, Diego assina com o Flamengo até 2020

Após uma longa indefinição, o meia Diego acertou a sua permanência no Flamengo. Nesta terça-feira, o clube carioca confirmou a renovação do contrato do meia, que passa a ser válido até 2020. "O craque fica!", estampou o site oficial da equipe ao anunciar o novo acordo.

O meia chegou a negociar com o Orlando City, dos Estados Unidos, mas resolveu continuar na equipe na qual atua desde 21 de agosto de 2016 e com a qual tinha contrato apenas até 31 de julho. Diego deve dividir a responsabilidade da armação das jogadas com o uruguaio Arrascaeta, recém-contratado pelo clube, mas também vai sofrer a concorrência de várias outras peças do estrelado elenco do clube carioca, dirigido por Abel Braga.

A chegada do treinador também deve ter pesado para a permanência de Diego na Gávea, pois o meia recebeu elogios de Abel, que o entregou a braçadeira de capitão logo em seu primeiro compromisso, na Florida Cup.

"Achou que eu não ia renovar com o Flamengo? Achou errado", disse Diego em um vídeo divulgado nas redes sociais. "Contrato e energia renovados para 2019. Que Deus abençoe esta temporada e a gente alcance todos os objetivos. E o meu coração, é claro, cheio de alegria, satisfação e gratidão por continuar vestindo o manto sagrado. Um grande abraço."

Diego foi o autor de um dos gols do Flamengo na vitória de domingo, no Maracanã, diante do Bangu, por 2 a 1, pela primeira rodada da Taça Guanabara, o turno inicial do Campeonato Carioca. O meia soma 35 gols com a camisa do clube rubro-negro, após 122 jogos disputados, com 65 vitórias, 36 empates e 21 derrotas.