Após novela sobre transferência, Richarlison volta a ser titular no Fluminense

A negociação do atacante Richarlison com o Palmeiras deixou agitado os bastidores do Fluminense na última semana. Entretanto, esse assunto é passado. Após pedir para não enfrentar justamente o time paulista no último sábado, o jogador voltou a ser relacionado pelo técnico Abel Braga e deve ser titular contra o Grêmio nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca soma 10 pontos.

O técnico Abel Braga disse que conversou com o atacante e que tudo está esclarecido. Para o treinador, a situação já ficou para trás e o jogador vai "dar a vida" pela camisa do clube. "O Richarlison me disse que doeu ver o time correndo e não estar ali ajudando. Não pode ser crucificado. Não existem lágrimas falsas. O torcedor do Fluminense tem que entender um pouquinho, pela juventude. Eu assumi essa bronca", afirmou.

Abel Braga lamentou as várias mudanças na equipe devido às lesões de alguns jogadores durante a temporada deste ano - Orejuela, Sornoza, Dougas, Wellington Silva e Pierre, entre outros - e explicou que as mexidas comprometeram o rendimento coletivo do Fluminense.

"Essa é a terceira equipe que eu monto no ano. Sobre o coletivo, nós estamos abaixo. A dúvida é porque é muita mudança, estamos contando muito com a boa vontade e entrega dos jogadores, mas tem situações de jogo que o coletivo desaparece e não consegue coordenar algumas situações que eram fáceis antes e agora se acentuou com a saída do Sornoza. Com o Scarpa, fica mais imprevisível para o adversário, pois é um jogador de qualidade técnica extraordinária. Mas hoje, sem dúvida, meu coletivo está bem mais fraco que tempos atrás", analisou Abel Braga.

Além da volta de Richarlison, o Fluminense terá mudanças no setor defensivo. Luiz Fernando, lesionado, deve ficar de fora e assim o zagueiro Henrique jogará como primeiro volante. A alteração abre espaço para Nogueira ser titular ao lado de Reginaldo.