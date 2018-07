Após novo cartão amarelo, Bale rejeita fama de 'cai-cai'

"Eu fui atingido e advertido sem razão novamente", afirmou Bale. "Não há nada que eu possa fazer, os árbitros precisam olhar de mais perto. As pessoas pensam que eu estou me jogando quando há contato", reclamou.

Imagens mostraram o zagueiro Craig Gardner, do Sunderland, colocando o braço sobre Bale. O galês, então, dobra os joelhos e cai na grande área. O lance aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo da partida deste sábado.

Ao ser substituído, Bale foi vaiado pelos torcedores do Sunderland. "Se há contato, o que você quer que eu faça, bata com a cabeça no chão?", disse o galês. "Eu tenho que colocar minhas mãos para me proteger. Se as pessoas me chutam, eu vou cair".

O cartão amarelo recebido por Bale foi o seu quinto nesta edição do Campeonato Inglês. Por isso, ele terá que cumprir suspensão automática na próxima rodada, nesta terça-feira, contra o Reading.