Após novo empate do Corinthians em casa, Cássio explica falha no gol do Ituano

O goleiro Cássio tentou explicar a sua falha no lance que resultou no gol do Ituano durante o empate do Corinthians por 1 a 1, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista. No lance, ocorrido aos 14 minutos do primeiro tempo, o lateral-esquerdo Breno Lopes tentou o cruzamento da esquerda, a bola saiu em direção ao gol e encobriu o goleiro corintiano, que estava adiantado.

"É difícil falar após um lance desses. Lógico que tentei tirar a bola. Não sei se o jogador do Ituano foi cruzar a bola, ou não. Infelizmente ela flutuou. Quando encostei na bola tentei tirar e acabei tomando o gol", disse Cássio, ao tentar explicar a falha em entrevista à TV Globo.

O time comandado pelo técnico Tiago Nunes está sem vencer há seis rodadas (quatro empates e duas vitórias). A última vitória foi no clássico contra o Santos, no dia 2 de fevereiro. O empate levou o Corinthians aos 11 pontos, na terceira colocação do Grupo D, seis pontos atrás do Red Bull Bragantino, líder da chave e já classificado às quartas de final.

Na 11.ª rodada, o Corinthians recebe o rival Palmeiras, no próximo domingo, às 16 horas, novamente na Arena Corinthians, até segunda ordem em jogo com portões fechados.