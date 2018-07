Após novo erro de juiz, Vasco avança na Copa do Brasil

RIO - Ainda marcado pelo erro de arbitragem que deu o título do Campeonato Carioca ao Flamengo, o Vasco venceu o Resende por 1 a 0, nesta quarta-feira, e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil.

O jogo realizado em São Januário contou com mais polêmicas envolvendo a arbitragem. O time da casa teve um gol legal invalidado, mas, em seguida, teve um pênalti duvidoso em seu favor, que resultou no gol da classificação. O próximo adversário do Vasco será o Treze, da Paraíba.

O JOGO

Jogando em casa, o Vasco controlava o ritmo de jogo. O time inteiro jogava bem avançado, e trocava muitos passes. Porém, não conseguia ser contundente na frente, pesava o desfalque de Edmílson - vetado por causa de uma contusão. Com isso, Everton Costa foi adaptado como centroavante, mas demonstrava sentir dificuldade atuando nessa posição.

O Resende marcava bastante e não arriscava, exceto em alguns poucos contra-ataques. Aos 47, último minuto do primeiro tempo, André Rocha fez um gol em posição legal, mas o assistente marcou impedimento. Quando terminou a primeira etapa, os jogadores vascaínos souberam do erro e reclamaram bastante com os árbitros, que nem sequer deixaram o campo no intervalo.

A equipe do técnico Adilson Batista voltou ao campo com uma postura mais ofensiva. E, por pouco, não abriu o placar em bons chutes de Douglas e do colombiano Montoya, que entrou após o intervalo. Aos 24, em mais um lance de ataque do Vasco, o atacante Reginaldo caiu na área de forma duvidosa e o juiz marcou pênalti. Douglas bateu e marcou.

Fora de campo, no momento do pênalti, o atacante Everton Costa, que havia sido substituído passou mal, desmaiou e foi levado por uma ambulância para ser examinado em um hospital.

No gramado, a partida seguiu com o Vasco jogando bem melhor, com destaque para as boas jogadas de Dakson e Montoya, que não davam sossego à defesa do Resende. Porém a partida terminou em 1 a 0, placar suficiente para dar a classificação para a próxima fase aos donos da casa.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 x 0 RESENDE

VASCO - Martin Silva; André Rocha, Luan, Rafael Vaz e Diego Renan (Marlon); Douglas, Fellipe Bastos, Aranda e Pedro Ken (Dakson); Everton Costa (Montoya) e Reginaldo. Técnico: Adilson Batista.

RESENDE - Mauro; Daniel Lucini (Geovane Maranhão), Marcelo, Thiago Sales, Lucas Jacques, Bruno Gallo (Felipe Alves, depois Felipe Linhares), Dudu, Léo Silva, Marcel, Gerson e Clebson Monga. Técnico: Aílton Ferraz.

GOL - Douglas, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dudu, Felipe Alves, Gerson, Lucas Jacques, Geovane Maranhão, Mauro; Rafael Vaz e Montoya.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Indisponíveis.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.