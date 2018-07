Após novo revés, Cruzeiro demite Paulo Bento e abre porta para Mano

Menos de 24 horas depois de o Cruzeiro ser derrotado por 2 a 1 pelo Sport, no último domingo, no Mineirão, e cair para a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o clube anunciou oficialmente, no final da manhã desta segunda-feira, a demissão do técnico Paulo Bento.

O treinador português, que havia assumido o comando da equipe em maio, acabou não resistindo ao momento muito ruim do time, no qual ele comandou em apenas 17 jogos, nos quais acumulou seis vitórias, três empates e oito derrotas.

"Paulo Bento não é mais o treinador do Cruzeiro. A decisão sobre a saída do profissional foi tomada em uma reunião agora cedo pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares. Com Paulo Bento deixam também o clube os quatro profissionais que fazem parte da comissão técnica do treinador", informou o clube, por meio de nota publicada em seu site oficial, na qual depois avisa: "O Cruzeiro vai estudar agora o nome de um substituto para a função".

Com a saída de Paulo Bento, ex-técnico da seleção portuguesa, o favorito a assumir o cargo é Mano Menezes, que no ano passado já dirigiu a equipe cruzeirense antes de se transferir para o futebol chinês. Sem sucesso na China, onde acabou sendo demitido pelo Shandong Luneng, ele já teve a sua contratação pedida pelos torcedores cruzeirenses durante a partida contra o Sport neste domingo.

Mano, de fato, teve números muito bons na sua rápida passagem pelo Cruzeiro, que ele assumiu no início de setembro após a demissão de Vanderlei Luxemburgo do cargo. Foram oito vitórias, seis empates e uma derrota no final do ano passado, no qual ainda conquistou uma invencibilidade de 13 jogos no Brasileiro, recorde do clube na história da competição.