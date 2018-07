Após novo tropeço no Brasileirão, Cuca não é mais técnico do Palmeiras

Cuca não é mais técnico do Palmeiras. Em curto comunicado em seu site oficial, o clube disse ter chegado a um acordo para o 'encerramento deste ciclo do profissional'. O auxiliar Alberto Valentim comandará a equipe de forma interina contra o Atlético Goianiense, no próximo domingo, fora de casa.

"Cuca não é mais treinador do Palmeiras. Ficou decidido, em comum acordo, pelo encerramento deste ciclo do profissional no Verdão", explicou o clube, que também desejou sorte ao treinador. "A Sociedade Esportiva Palmeiras agradece ao técnico Cuca pelos serviços prestados e deseja sorte no prosseguimento da carreira."

A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 13, um dia após o empate de 2 a 2 contra o Bahia no Pacaembu, depois da equipe alviverde estar vencendo por 2 a 0. O resultado ficou marcado pelas vaias ao time no apito final. O presidente Maurício Galiotte dará uma entrevista coletiva na manhã de sábado para explicar a segunda mudança no comando da equipe em 2017.

Mano Menezes, que está descontente com mudanças ocorridas na diretoria do Cruzeiro no últimas dias, surge como um nome forte para assumir o Palmeiras em 2018.

RETORNO SEM BRILHO

Campeão brasileiro em 2016 à frente do Palmeiras, Cuca deixara o clube no fim do ano passado para tratar de "assuntos particulares". Mas acabou voltando em maio deste ano, após breve passagem de Eduardo Baptista pelo comando do time. Desde então, Cuca liderou a equipe alviverde em 34 partidas, com 16 vitórias, 12 derrotas e seis empates.

O treinador voltou ao time em maio para liderar a equipe na Copa Libertadores, maior objetivo da diretoria neste ano. Sem sucesso, viu o Palmeiras ser eliminado nas oitavas de final. Na Copa do Brasil, a queda aconteceu nas quartas de final. E, no Brasileirão, o time é o quinto colocado, a 14 pontos de distância do líder e rival Corinthians.

Sem repetir nos gramados o mesmo sucesso de sua primeira passagem pelo clube, Cuca enfrentou dificuldades fora do campo. Na maior delas, protagonizou polêmica com Felipe Melo, um dos principais reforços da equipe para a temporada. O volante chegou a ser afastado e quase foi negociado, mas acabou sendo restabelecido e fez seu retorno justamente diante do Bahia, na quinta.