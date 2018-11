Após o acesso, Ceni avisa que ser campeão é fundamental para o Fortaleza

A conquista do acesso do Fortaleza para a elite nacional em 2019 passa, com certeza, pelo comando seguro e positivo do técnico Rogério Ceni. O ídolo do gol do São Paulo, enfim, parece estar começando a colecionar títulos em outra carreira. Após a vitória sobre o Atlético Goianiense por 2 a 1, neste sábado, em Goiânia, ele ressaltou que além do acesso é preciso buscar o título do Campeonato Brasileiro da Série B.

"Subir foi incrível, um feito histórico. Vamos comemorar muito hoje (sábado), mas a partir de amanhã (domingo) vamos voltar ao trabalho porque nós queremos buscar o título. Ser campeão é sempre marcante porque é difícil ser campeão. Eu mesmo disputei 19 Campeonatos Brasileiros como jogador e só consegui três. O título vai ser fundamental para todos", analisou.

No gramado do estádio Antônio Accyoly, a festa foi tricolor. Os jogadores festejaram muito na frente da pequena torcida presente, vestindo uma camisa comemorativa com os seguintes dizeres: "Primeira Divisão - Inseguível". Os jogadores estavam emocionados e todos lembraram da importância de Rogério Ceni para esta conquista.

Para o goleiro Marcelo Boeck, um dos melhores em campo com grandes defesas, "o Rogério é um vencedor, um campeão e a gente se incorporou neste espírito e deu certo", disse emocionado, citando ainda que ele participou da campanha de acesso da Série C para a Série B, há dois anos.

O atacante Gustavo apareceu de olhos vermelhos e chorando. É conhecido como o "queridinho do professor" que o ajudou a aprimorar as cobranças de falta. Na Série B, ele tem 12 gols e na temporada já balançou as redes 28 vezes, sendo o maior goleador da temporada nacional.

Com 64 pontos, o líder Fortaleza já garantiu o acesso com uma grande campanha. Foram 19 vitórias, equivalente a um turno, sete empates e oito derrotas. Volta à elite após 12 anos de ausência. Agora está perto do título, que pode vir já na próxima rodada, nesta terça-feira, quando vai enfrentar o CSA, em Fortaleza. Precisa ganhar e torcer para que o Avaí não vença o Atlético Goianiense, em Goiânia.

Mas restam ainda outros jogos como o Avaí, fora, o Juventude, em casa, e depois a despedida diante do Coritiba, no Paraná. No ano de seu centenário, comemorado em outubro, o Fortaleza tem levado grandes públicos à Arena Castelão e promete já se reforçar para o próximo ano.