Após obter acesso, Avaí renova com Betão e mais quatro jogadores

O presidente Francisco Battistotti deixou claro que a prioridade do Avaí é acertar a permanência de alguns jogadores que fizeram parte da campanha vitoriosa na Série B do Campeonato Brasileiro, já que contratações de peso serão feitas apenas para a disputa do Brasileirão. Nesta sexta-feira, o clube catarinense renovou com cinco peças.

O zagueiro Betão, o lateral-direito Iury, o volante Matheus Barbosa, o meia André Moritz e o atacante Getúlio tiveram seus contratos renovados pela diretoria, que ainda tenta a permanência do volante Judson e dos meias Pedro Castro e Renato, mas as conversas não são tão fáceis.

Em relação a reforços, a prioridade é um goleiro, já que os três que fizeram parte do elenco na Série B - Maurício Kozlinski, Aranha e Rubinho - não tiveram os contratos renovados. Campeão da Série C, Simão é o principal nome, mas a diretoria do Operário recusou a primeira proposta avaiana.

O time catarinense obteve o acesso à Série A na última rodada da Série B, ao empatar sem gols com a Ponte Preta, em Florianópolis. O Avaí terminou a competição na terceira colocação e conseguiu o retorno à elite depois de ser rebaixado no fim de 2017.