Após ofensas, técnico Leonardo cobra Gennaro Gattuso e Milan

MILÃO - As ofensas proferidas pelo volante do Milan, Gennaro Gattuso, ao técnico Leonardo no último sábado, ao lado de torcedores do clube, após a conquista do título italiano, não foram bem recebidas pelo brasileiro. Após o jogador afirmar que "um dia contarei toda a verdade sobre minha relação com Leonardo", o treinador divulgou um comunicado por meio do site oficial da Inter de Milão, sua atual equipe, nesta terça-feira.

"No dia em que decidi deixar o Milan, o Gattuso disse para mim que pelo menos eu estava sendo coerente na minha escolha. Mas hoje li em muitos jornais que ele ainda quer dar sua versão do ocorrido. Gostaria muito de saber o que ele tem a dizer, já que nem por telefone ou pessoalmente isso foi possível", afirmou Leonardo.

Um vídeo divulgado na internet mostra Gattuso entoando gritos ofensivos ao treinador ao lado dos torcedores do Milan, após o empate por 0 a 0 contra a Roma, que garantiu o título italiano ao clube por antecipação.

Leonardo é o atual técnico da Inter de Milão, mas teve longa história no rival Milan, onde iniciou sua carreira como treinador, na temporada 2009/2010. No período, de acordo com a imprensa italiana, ele teria tido problemas de relacionamento com Gattuso, então seu comandado.

Os dois atuaram juntos de 1998 a 2001, e depois em 2003, pelo Milan. Decepcionado com a atitude do jogador e dos torcedores, Leonardo disse esperar por uma resposta da diretoria do clube. "Gostaria de saber qual a posição oficial do Milan sobre este problema", declarou.