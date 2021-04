Após oitava vitória consecutiva, Crespo pede ao São Paulo para manter pés no chão

Apesar da oitava vitória consecutiva, ao derrotar o Rentistas, por 2 a 0, quinta-feira à noite, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o técnico Hernán Crespo pediu calma ao elenco, pois obstáculos maiores deverão ser enfrentados na sequência.

"Trabalho seriamente para poder garantir certa sequência de resultados. Nem sempre acontece, mas está acontecendo. Estamos muito felizes por isso, mas continuamos com os pés no chão, com muita tranquilidade. Sabemos que chegarão momentos mais duros, mas estamos preparados para isso", disse o treinador são-paulino.

Crespo fez questão de destacar a colaboração diária dos jogadores nos treinamentos para que suas ideias possam dar certo dentro de campos durante os jogos. "Parece fácil, mas não é fácil (risos). Eu estou muito feliz aqui, muito feliz com a predisposição dos atletas. E tudo volta mais fácil assim, com essa predisposição deles. A gente trabalha para conseguir esse tipo de resultados. Nem sempre acontece, mas neste momento está acontecendo. É muito gratificante para todos."

O técnico justificou também a queda de rendimento da equipe na segunda etapa diante do Rentistas, quando estava à frente no placar (1 a 0) e com um jogador a mais. "Simplesmente não precisávamos jogar freneticamente. Tínhamos o controle completo do jogo e fizemos isso que o time fez."

O São Paulo treina nesta quinta-feira às 10h30, quando concentra suas atenções para o jogo de domingo à noite, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Na quarta, o duelo será em Buenos Aires, pela Libertadores, diante do Racing.