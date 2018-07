Após Old Trafford ser evacuado, polícia confirma bomba falsa

A polícia de Londres evacuou neste domingo o estádio Old Trafford, que receberia a partida entre Manchester United e o Bournemouth, após encontrar um pacote suspeito nas arquibancadas. O estádio foi esvaziado 30 minutos antes do início do jogo. Equipes especializadas realizaram uma explosão controlada do artefato. As forças de segurança disseram que a bomba era falsa. O jogo fazia parte da última rodada do Campeonato Inglês, e teve que ser remarcado.

Autoridades britânicas operam em nível de alerta elevado durante os jogos da Premier League após o ataque ao Stade de France, no ano passado. Cafés, bares e casas de shows também estão sob vigilância redobrada. Na quarta, o nível de segurança foi elevado após o serviço de inteligência alertar para uma "forte possibilidade" de ataques no país por facções do Exército Republicano Irlandês (IRA).

Esta é a primeira partida da Premier League que foi adiada por causa de uma ameaça de bomba. Em novembro, um amistoso entre a Alemanha e a Holanda foi cancelado após a polícia receber uma ameaça. Na ocasião, nenhuma bomba foi encontrada.

Neste domingo, a partida entre Manchester United e o Bournemouth foi interrompida 30 minutos antes do início do jogo. Após quatro horas de vasculha, a polícia local afirmou que o artefato suspeito "não era viável". Ou seja, não era um explosivo.

As outras nove partidas da rodada inicialmente planejada com dez foram mantidas. O Manchester City, que brigava com o Manchester United pelo quarto lugar, empatou em 1 a 1 com o Swansea. O resultado acabou com as chances do United de ficar com a colocação, que valia uma vaga para a Liga dos Campeões.

Em um comunicado, a Premier League afirmou que iria reagendar a partida o mais rápido possível. "O abandono da partida é sempre a última opção. Embora devamos desculpas aos fãs, acreditamos que, dadas as circunstâncias, eles entenderão", disse a nota./Associated Press