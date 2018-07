Após operação no rosto, Alex Telles volta ao Olímpico

Telles só não voltou iniciou o trabalho físico nesta segunda porque o médico do clube o liberou para ampliar sua recuperação junto à família. "Ele passou aqui no estádio e o liberamos para passar mais alguns dias com a família para ter uma plena recuperação", explicou Márcio Bolzoni.

"Ele está com uma excelente recuperação e me disse que, não fosse pelos pontos de sutura, nem saberia que foi operado", destacou o médico, que não estabeleceu a data exata do retorno do jogador.

Telles se machucou há duas semanas durante o clássico com o Internacional, pelas quartas de final do primeiro turno do Gauchão. Ele sofreu pequenas fraturas na face ao ter forte choque com Gabriel, do Inter. Acabou sendo encaminhado ao hospital, onde foi submetido a cirurgia para colocar placas metálicas e parafusos para corrigir as fraturas nos ossos da face.

"Estou me sentindo muito bem desde que deixei o hospital e não sinto mais dor alguma. E é ótimo contar com o apoio do pessoal todo. Agora é me recuperar para voltar a ficar à disposição do Vanderlei [Luxemburgo] novamente", afirmou o jogador, confiante.