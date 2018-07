Após Osvaldo virar reforço, Leão exalta Fernandinho

"O Fernandinho não é opção, é realidade, ele é titular do time. E o Osvaldo surge como alternativa, especialmente na bola em velocidade", avisou Leão, que também enfatizou que já definiu a equipe titular que hoje considera ser a ideal.

"É fundamental ter uma equipe base e o time base já está montado. Tem alguns atletas que não estrearam e vai depender da postura deles para haver mudanças", completou o comandante, se referindo ao zagueiro Paulo Miranda, ao volante Fabrício e ao meia Jadson, que não atuaram na goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, no Morumbi, na estreia neste Campeonato Paulista.

Ao falar do time são-paulino, Leão também confirmou que o lateral-esquerdo Juan não será relacionado para enfrentar o Oeste, nesta quarta-feira, às 19h30, em Presidente Prudente, pela segunda rodada do torneio estadual. O jogador foi descartado mesmo depois de o Santos anunciar oficialmente, no último sábado, que desistiu da contratação do atleta, que pediu um salário considerado muito alto pelo clube da Vila Belmiro.

"O caso do Juan é uma decisão tomada, não vai ser relacionado porque ele está em processo de transferência", disse Leão, sem entrar em maiores detalhes sobre o possível novo destino do lateral.

Situação parecida com a de Juan vive o atacante Henrique, que treinou nesta terça-feira no CT da Barra Funda após não conseguir finalizar a sua transferência para o Queens Park Rangers. A negociação acabou frustrada pelo fato de o seu visto de trabalho na Inglaterra ter sido negado. Leão se mostrou surpreso com a presença do jogador na atividade desta terça, mas lembrou que o atleta realmente está de saída e não faz parte dos seus planos para 2012.

"Foi uma surpresa ele ter vindo treinar, mas o Henrique disse para mim que até o fim do mês sairá o visto de trabalho. Vai treinar normalmente aqui até consegui-lo", completou o treinador.