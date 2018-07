Após outra goleada, Vasco comemora bom momento e espera Diego Souza

O ambiente é outro no Vasco. A goleada por 6 a 1 sobre o Comercial-MS, pela Copa do Brasil, somada às vitórias expressivas sobre o Americano (3 a 0) e o América (9 a 0), era tudo o que o técnico Ricardo Gomes esperava para iniciar a Taça Rio com a confiança do elenco em alta. Com tempo para treinar até voltar a entrar em campo pelo Campeonato Carioca, no dia 4 de março, contra o Macaé, a expectativa é de um time forte física e mentalmente para reverter a má campanha da Taça Guanabara.

"As coisas estão se acertando e a chegada do Ricardo Gomes teve uma importância grande nisso. Isso tem se refletido em gols e vitórias. Foi importante garantir a classificação sem a necessidade de um jogo de volta, pois assim poderemos ter todas as nossas atenções na disputa da Taça Rio. Vamos entrar para brigar pelo título e a confiança de todos é grande numa ótima campanha", disse o lateral Ramon.

Com mais calma para trabalhar, a diretoria cruzmaltina segue em busca de reforços. A chegada de Diego Souza está por detalhes. O Atlético-MG quer R$ 1,150 milhão pelo meia. O Vasco tenta viabilizar a negociação com a ajuda da Traffic. "É um jogador que nos interessa, mas dizer que está confirmado, não. Ainda não. Existe, sim, interesse e uma possibilidade que isso aconteça", admitiu o presidente Roberto Dinamite.