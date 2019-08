Após outro jogo-treino, Luxemburgo ajusta time titular do Vasco para encarar CSA

O Vasco fez mais um jogo-treino, nesta quinta-feira, visando ao jogo contra o CSA, neste domingo, às 19 horas, em Cariacica (ES), pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante da Portuguesa-RJ, o time cruzmaltino venceu por 5 a 2 e o técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou para ajustar ainda mais a equipe que considera titular.

O treinador vascaíno utilizou dois times, um em cada tempo. O principal formou com: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Henríquez, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Richard, Raul e Marquinho; Bruno César, Marrony e Talles. Henrique, com uma lombalgia, ficou de fora da atividade, que registrou um desentendimento entre os jogadores após uma falta em Talles. O Vasco venceu por 1 a 0, com gol de Raul.

Os reservas atuaram na segunda etapa: Sidão; Cáceres, Breno, Werley e Ricardo; Fellipe Bastos, Andrey, Lucas Mineiro e Marcos Júnior; Valdívia e Tiago Reis. E o jogo foi mais movimentado: 4 a 2, com gols vascaínos de Werley, Fellipe Bastos, Valdívia e Lucas Mineiro.

Em entrevista coletiva, o zagueiro Oswaldo Henriquez destacou a liderança de Luxemburgo. "Acho que uma das coisas que o Vanderlei está tentando implementar é a atitude. Fomos cobrados porque perdemos alguns pontos nos últimos minutos porque não tivemos essa malandragem. O Vanderlei tem nos passado isso", disse.

O colombiano aprovou o método do treinador, que troca trabalhos em campos reduzidos por jogos-treino e coletivos. "Às vezes você fica trabalhando muito em jogo reduzido, mas jogador precisa de campo aberto. É muito importante. Às vezes não é a mesma coisa um treino em campo reduzido", comentou.

O Vasco ocupa a 15.ª colocação no Brasileirão. Após 12 rodadas, o time cruzmaltino soma 13 pontos, fruto de três vitórias, quatro empates e cinco derrotas.