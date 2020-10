Após ouvir recusas, Coritiba contrata técnico Rodrigo Santana

Após ouvir uma série de recusas nos últimos dias, o Coritiba enfim anunciou seu novo treinador. Trata-se de Rodrigo Santana, que ficou mais conhecido nos últimos anos por comandar o Atlético Mineiro em 2019. No time paranaense, ele terá a missão de tentar evitar o rebaixamento no Brasileirão.

"Eu estou muito feliz e motivado com o desafio de iniciar um trabalho num clube tão grande como é o Coxa e muito confiante na nossa recuperação no Campeonato Brasileiro", declarou Santana, nas redes sociais do Coritiba.

Ele chega ao clube para substituir Jorginho, demitido na noite de domingo. Desde então, a diretoria do time paranaense tentou negociações com uma série de treinadores, sem sucesso. Na lista estavam Vanderlei Luxemburgo (ex-Palmeiras), Ney Franco (ex-Cruzeiro), Tiago Nunes (ex-Athletico-PR e Corinthians), Roger Machado (ex-Bahia), Lisca (América-MG) e Felipe Conceição, do Guarani.

Coritiba Foot Ball Club confirma a chegada do técnico Rodrigo Santana para dirigir a equipe alviverde para a sequência do Brasileiro. Ele inicia os trabalhos no comando do time a partir da próxima semana. ?????? Seja bem-vindo, Rodrigo Santana! Veja mais: https://t.co/en1J7j8avk pic.twitter.com/bW5wVdu3sA — Coritiba (@Coritiba) October 30, 2020

Rodrigo Santana vai acompanhar a equipe na partida contra o Atlético-GO, sábado, no estádio Couto Pereira, mas só assumirá o comando do time na próxima semana. O Coritiba é o 19º e penúltimo colocado da tabela do Brasileirão, com 16 pontos, a três do Botafogo, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O treinador de 38 anos estava sem clube desde que comandou o Avaí neste ano. Antes, passou por Atlético-MG, tanto o time principal quanto a equipe sub-20, Uberaba, URT e Juventus.