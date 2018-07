Após Pacaembu 'vazio', Palmeiras espera bom público na volta para casa

Depois do pior público do ano como mandante, quando recebeu 19976 pessoas na vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 0, no Pacaembu, o Palmeiras vai voltar ao Allianz Parque com expectativa de casa cheia. Até a tarde desta terça-feira, foram vendidos mais de 15 mil ingressos para o confronto diante do Cruzeiro, segunda-feira, às 20 horas.

+ Palmeiras tenta conter euforia e evita falar sobre o título após nova vitória

O jogo contra a Ponte Preta foi realizado no Pacaembu em razão do show de John Mayer na casa palmeirense. As entradas foram adquiridas pelos sócios-torcedores do Palmeiras. A pré-venda para o Avanti foi iniciada às 10h desta segunda-feira e continuará até 18h de quarta-feira. Em seguida, o restante da torcida terá acesso às entradas.

Sem contar descontos para os sócios ou meia-entradas, os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 250. A procura deve aumentar nos próximos dias, motivada pela aproximação do Palmeiras em relação ao líder Corinthians.

A distância entre os dois caiu para seis pontos depois que o Corinthians perdeu para o Botafogo por 2 a 1 no Rio de Janeiro. O Palmeiras soma três vitórias seguidas (Atlético Goianiense, Ponte Preta e Grêmio).