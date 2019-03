Após pagar Ceará, Santos oficializa lateral-esquerdo Felipe Jonatan

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan é oficialmente jogador do Santos. Após um impasse envolvendo a confirmação da contratação, em função da demora para o pagamento da multa rescisória do contrato do atleta com o Ceará, o clube da Vila Belmiro anunciou nesta sexta-feira a chegada do jogador.

O Santos explicou ter assinado um contrato válido por cinco anos com Felipe Jonatan. O clube precisou desembolsar R$ 6 milhões para adquirir o jogador, que chega para uma das funções mais carentes do elenco, e que agora precisará ter seu vínculo registrado nas próximas horas para ser regularizado visando a sequência do Campeonato Paulista.

As inscrições para a primeira fase do torneio estadual se encerram ainda nesta sexta-feira. Assim, o Santos precisa registrá-lo na CBF e, depois, incluí-lo em sua relação de jogadores para a disputa do Paulistão.

Caso isso ocorra, Felipe Jonatan poderá até fazer a sua estreia pelo Santos no sábado, quando o time vai enfrentar o Oeste, no Pacaembu, pela nona rodada do Paulistão. Isso é possível porque, embora só tenha sido anunciado como reforço nesta sexta, o lateral já vinha treinando há mais de uma semana no CT Rei Pelé.

Felipe Jonatan, de 21 anos, foi formado nas divisões de base do Ceará, o único clube pelo qual atuou profissionalmente. E em 2019 havia disputado quatro jogos pelos times, até iniciar as negociações para se transferir ao Santos.

Após perder Dodô ao fim da temporada passada em função do encerramento do seu contrato por empréstimo, o Santos estava em busca de opções para reforçar a lateral esquerda. O clube iniciou o ano com Orinho como titular da posição, mas seu desempenho não agradou, o que vinha levando o técnico Jorge Sampaoli a improvisar o atacante colombiano Copete na função. Além disso, o clube também negocia com Jorge, que pertence ao Monaco e está emprestado ao Porto.

Felipe Jonatan é o sexto reforço do Santos para a temporada 2019. Antes dele, o clube havia contratado o meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo, o zagueiro Felipe Aguilar, o goleiro Everson, do meia peruano Cueva, e o volante Jean Lucas.