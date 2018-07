Após Palmeiras, Román quer dar volta por cima no River Plate

BUENOS AIRES - O zagueiro Adalberto Román se reapresentará ao River Plate em janeiro tentando dar a volta por cima e vencer a desconfiança da torcida. Rebaixado com o clube em 2011, o jogador se transferiu por empréstimo para o Palmeiras no início de 2012 e, mesmo sem muitas oportunidades, também acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. De volta ao River, ele quer oportunidades para se recuperar.

"Buscarei dar o meu melhor e tenho muita confiança em mim. Quero a revanche pelo River porque deixei uma imagem muito dolorida para mim e para quem confiava em mim", disse, em entrevista ao jornal Clarín. "Sei que não será fácil, mas com trabalho e esforço tudo pode acontecer. Sei que nos meus últimos jogos pelo River Plate não fui bem, mas tenho condições de mudar essa imagem."

Um dos jogadores mais perseguidos pela torcida do River Plate, por ter sido fundamental para o rebaixamento de 2011, Román já havia acertado um novo empréstimo após ter deixado o Palmeiras e ia para a LDU. No entanto, teve seu retorno imediato pedido pelo técnico Ramón Díaz por conta das baixas na defesa da equipe por lesões.

"O Ramón Díaz quer me ter no elenco e me deixou muito feliz por querer contar comigo. Me disse que vou ser muito importante para a estrutura do River Plate", comentou o jogador, de 25 anos, que disse ter aceitado voltar ao River por gostar de "desafios".