Após pancada na cabeça, Everton desfalca o São Paulo contra o Cruzeiro

O meia Everton será desfalque no São Paulo para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16h, no Pacaembu, pela sétima rodada do Brasileirão. Ele sofreu uma concussão cerebral ainda no primeiro tempo do jogo diante do Bahia, na última quarta-feira.

Everton disputou uma bola no alto com Nino Paraíba, e os dois jogadores se chocaram. O lateral-direito do Bahia teve um corte, fez curativo e continuou na partida. O meia do São Paulo foi substituído no intervalo, fez exames no hospital após a partida, ficou em observação e teve melhora parcial dos sintomas.

Sem Everton, o técnico Cuca pode promover a estreia de Marquinhos Calazans, contratado na semana passada do Fluminense. O jogador aguarda a regularização na CBF para ficar à disposição no São Paulo. Outra opção do treinador é voltar a escalar Alexandre Pato como titular, além de Helinho e Toró pelos lados.

O São Paulo iniciou nesta quinta-feira, ainda em Salvador, a preparação para enfrentar o Cruzeiro. Os jogadores foram divididos em dois grupos: os titulares no confronto com o Bahia fizeram exercícios regenerativos na academia do hotel onde a delegação ficou concentrada, enquanto o restante do elenco treinou no CT do Vitória, que fica anexado ao Barradão.