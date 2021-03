Após pancada na cabeça, Hugo Moura passa por exames e continua em observação pelo Flamengo

O volante Hugo Moura, do Flamengo, passou por uma tomografia de crânio, neste sábado, para verificar se houve maior repercussão após a lesão sofrida no jogo contra o Resende, na sexta-feira. O resultado do exame foi normal, evidenciando ausência de alterações e o desenvolvimento do atleta é positivo.

Hugo Moura se acidentou aos 15 minutos da partida do Flamengo contra o Resende. Após uma dividida com Derli, o atleta foi ao chão, com um corte na cabeça e precisou deixar o gramado em uma maca. A pancada fez um corte que precisou de oito pontos para ser suturado e o jogador permaneceu em acompanhamento médico.

Apesar do positivo resultado do exame, Moura segue em observação pelo departamento médico do Flamengo e, de acordo com a divulgação da equipe carioca, passa bem e não tem queixas clínicas.

Com a vitória sobre o Resende, por 4 a 1, o Flamengo assumiu momentaneamente a liderança da primeira fase da Taça Guanabara, com nove pontos. O time volta a jogar na quarta-feira, contra o Botafogo, no Engenhão.