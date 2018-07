Após pancada na cabeça, santista Thiago Maia passa bem

O próprio volante do Santos usou as redes sociais para publicar uma foto diretamente da Santa Casa de São Paulo, onde foi internado, na noite deste domingo, para tranquilizar os torcedores. Os exames não apontaram nenhuma lesão.

"Graças a Deus não houve nada, estou bem. Obrigado pelo apoio, galera. Toda honra e toda glória é a sua Senhor. Obrigado aos meus companheiros e à nação santista. Jesus, eu te amo", escreveu o jogador.

O volante é uma das apostas do técnico Dorival Júnior. Presente em todas as categorias de base da seleção brasileira, o volante venceu a disputa com Lucas Otávio por uma vaga no meio e jogou ao lado de Renato, que voltou após contusão no joelho.

A próxima partida do Santos é contra o Sport, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Caso Thiago Maia não possa atuar, o técnico terá Elano, Lucas Otávio e Leandrinho como opções para o setor.