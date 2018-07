Após pancada no Morumbi, Everton vira dúvida no Flamengo

O Flamengo corre o risco de perder o meia Everton para a próxima partida. O jogador desembarcou no Rio nesta quinta-feira com dores após sofrer uma pancada de Michel Bastos no tornozelo direito durante o jogo com o São Paulo, na noite de quarta, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Se não tiver condições de atuar contra o Bahia, no domingo, será uma grande perda para o Flamengo, já que o meia tem sido o maior destaque do time na temporada.

Com dores, Everton se mostrou preocupado com sua situação. "O tornozelo incomodando ainda, inchado. Vamos esperar para conversar com o médico e ver se está tudo bem. Tenho vontade de jogar, mas para estar em campo é preciso ter boas condições", afirmou o atleta.

O técnico Vanderlei Luxemburgo inicia a preparação nesta sexta-feira a preparação para o jogo, que vai ser realizado no estádio Fonte Nova, em Salvador. No momento, o Flamengo ocupa a 11ª colocação, com 31 pontos.