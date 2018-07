Após pancada, Paulão extrai dente e vira desfalque no Inter Passado o alívio pelo fim do jejum de vitórias no Brasileirão, o técnico Celso Roth já começou a preparar o Internacional para o confronto com o Atlético-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. O treinador não terá o zagueiro Paulão e ainda pode perder o atacante Eduardo Sasha.