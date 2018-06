Após pancada, Zidane garante Cristiano Ronaldo na final da Liga dos Campeões

Autor do primeiro gol do Real Madrid no empate em 2 a 2 com o Barcelona no clássico deste domingo, no Camp Nou, Cristiano Ronaldo sofreu uma pancada no tornozelo no lance em que foi às redes e nem voltou para o segundo tempo. Segundo o técnico Zidane, a lesão, porém, não preocupa e o astro português deve estar na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, marcada para o dia 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia.

Na jogada, o português completou para o gol um passe de Benzema de cabeça e recebeu uma pancada de Piqué no tornozelo. Continuou jogando o restante da primeira etapa, inclusive tendo levado perigo ao Barcelona em outros lances, mas deu lugar a Asensio no segundo tempo.

"Foi um movimento errado. Ele disse que não era grave, mas vamos ver amanhã [segunda-feira], depois dos exames, a gravidade da lesão. Ele estava um pouco preocupado porque o tornozelo estava um pouco inchado, mas disse que é pouca coisa", disse Zidane. "Não estamos preocupados sobre a presença dele na final (da Liga dos Campeões). Todos vamos estar lá", garantiu o treinador.

O Real poderia ter vencido a partida não fosse um pênalti cometido por Alba em Marcelo e ignorado pela arbitragem. Zidane não quis falar sobre a arbitragem e preferiu valorizar o desempenho da sua equipe.

"Não vou falar de arbitragem. Fizemos um bom jogo, sobretudo no primeiro tempo, ainda em 11 contra 11. Tivemos várias ocasiões de gol. No segundo tempo, com um a mais, estivemos um pouco melhor. Não perdemos no final e damos parabéns ao Barcelona pelo título", disse o treinador.