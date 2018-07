Após paralisação por chuva, Roma bate Sampdoria pelo Italiano

Em um jogo que ficou cerca de uma hora paralisado por um temporal, a Roma soube tirar vantagem da interrupção para reagir contra a Sampdoria, neste domingo. Jogando em casa, o time da capital começou perdendo por 2 a 1, mas virou para 3 a 2 depois da paralisação, iniciada no intervalo da partida.

Perto de completar 40 anos, no fim do mês, o veterano Totti marcou o gol da virada aos 46 minutos do segundo tempo. O meia, que entrou em campo no início da segunda etapa, converteu cobrança de pênalti, que havia sido sofrido por Dzeko, e garantiu a segunda vitória da Roma neste Campeonato Italiano.

Foi o segundo gol da Roma marcado depois da paralisação. O primeiro foi anotado justamente por Dzeko ao receber lançamento pelo meio e driblar o goleiro antes de mandar para as redes, aos 16 minutos da etapa final.

No primeiro tempo, Mohamed Salah abrira o placar para a Roma, aos oito minutos. Porém, o time da casa cedeu a virada. Luis Muriel, em belo gol, de primeira após lançamento pela direita, e Fabio Quagliarella anotaram os gols dos visitantes.

A partida, no entanto, precisou ser interrompida logo após o apito final na primeira etapa. A forte chuva alagou o gramado e impediu a continuação do jogo. Cerca de uma hora depois, o juiz avaliou que o campo apresentava melhores condições. E, já sem a chuva forte, a Roma pôde decretar a virada.

A Roma tem agora sete pontos e ocupa a vice-liderança, atrás somente dos nove pontos da Juventus. Já a Sampdoria soma seis e aparece em quinto lugar.

Além do jogo da Roma, a partida entre Genoa e Fiorentina foi paralisada pela chuva. Mas não pôde ser concluída neste domingo. O duelo foi interrompido aos 28 minutos do primeiro tempo. A organização do Italiano ainda definirá quando a partida será finalizada.