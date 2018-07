Após parar Fred, goleiro do Botafogo sonha com chance na Libertadores

RIO - Empolgado com a grande atuação no clássico de domingo, o goleiro Helton Leite agora sonha com uma chance entre os titulares do Botafogo na Copa Libertadores. O reserva de Jefferson, convocado para mais um amistoso da seleção brasileira, quer aproveitar o bom momento para ampliar seu espaço na equipe.

"Isso só agrega para a minha carreira, poder atuar em um grande clube e viajar pela Libertadores, o melhor campeonato das Américas. É o topo para um jogador que atua no Brasil", diz o goleiro, que viajou com o grupo para Santiago, onde o time enfrentará o Unión Española, nesta quara, pela Libertadores.

"É uma sensação maravilhosa, estou curtindo o clube e as viagens. O Botafogo é organizado e dá todas as condições aos jogadores. Espero ajudar no nosso objetivo máximo, ser campeão da Libertadores", afirma.

Nesta temporada, o filho do ex-goleiro João Leite vê ganhando boas chances no time porque o técnico Eduardo Hungaro vem poupando os titulares no Campeonato Carioca. E Helton vem aproveitando bem as chances. No domingo, brilhou ao defender um pênalti cobrado por Fred no clássico com o Fluminense.