Após passagem apagada, Messidoro rescinde com o Cruzeiro e volta à Argentina

A curta e apagada passagem de Alexis Messidoro pelo Cruzeiro chegou ao fim nesta quinta-feira. O clube celeste anunciou através de suas redes sociais a rescisão contratual do jovem meia de 20 anos, que voltará para a Argentina nos próximos dias para definir seu futuro.

Messidoro chegou ao Cruzeiro em agosto do ano passado, com status de promessa argentina. O contrato era de empréstimo até o fim deste ano e foi assinado como parte da negociação que levou Ramón Ábila para o Boca Juniors, detentor dos direitos econômicos do jovem meia.

Mas Messidoro nunca rendeu o esperado. Disputou somente quatro partidas com a camisa do Cruzeiro e não correspondeu, o que fez com que se tornasse uma das últimas opções de Mano Menezes para o setor ofensivo do meio de campo celeste.

O destino de Messidoro agora deve ser o Talleres. O time de Córdoba negocia a saída de Emanuel Reynoso para o Boca Juniors e teria pedido o jovem meia em troca nesta negociação.